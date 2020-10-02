Пт, 2.10.2020
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Егор Мещеряков, экс-баскетболист сборной Беларуси
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У мэра и вице-мэров Риги будет 11 советников

Зал заседаний Рижской думы. Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

У мэра и вице-мэров Риги будет 11 советников, сообщил на первом заседании Рижской думы кандидат на пост мэра города Мартиньш Стакис ("Для развития/Зa!"/"Прогрессивные").

После его выдвижения на пост мэра оппозиционные депутаты задали ряд вопросов о планах Стакиса и коалиции по организации работы Рижской думы и достижению поставленных целей.

Депутат "Согласия" Андрис Морозов интересовался, сколько советников будет у будущего мэра и вице-мэров.

Стакис ответил, что у него будет пять советников, у вице-мэра Вилниса Кирсиса ("Единство") - три, у вице-мэра Эдварда Смилтенса ("Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийское объединение регионов) - два, у Линды Озолы (Новая консервативная партия) - один.

Кандидат на должность мэра Риги сообщил, что с середины октября руководителем его офиса будет Эвия Целма, а советником по вопросам коммуникации - Алексис Золднерс.

Иева Граудиня станет советником будущего мэра по вопросам организации работы думы, Владислава Шкеле будет советником по сотрудничеству с негосударственными организациями и районами города, а Даце Спалиня станет советником мэра по юридическим вопросам.

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