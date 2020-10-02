"Корона стала настолько суровой, что решилась на захват Латгалии". Новости с долей иронии

Слышали, что Рига вошла в тройку лучших городов мира для пеших прогулок? Нет, лидеры списка не Припять с Фукусимой, а Венеция и Флоренция. Так что есть чем гордиться! Нам вот интересно, а до Маскачки они тоже успели дойти? Или как раз-таки прогулка по самым Адидасовским районам города помогла взобраться на вершину рейтинга?

"А хотите мы вас в тройку лучших городов мира запишем, а вы нас за это отпустите? – И кошелёк! – И кошелёк...".

На этой неделе Латвию посещала чета Макрон, в честь визита им был преподнесен подарок – латвийские велосипеды. Гости остались в восторге! Конечно, ведь Латвия славится именно своим производством велосипедов!!! Говорят, что их шины шуршат как Балтийское море, а тормоза визжат как самый лютый баклан по утрам.

Мы тут погуглили, оказалось, что эти красавчики-велосипеды стоят почти 800 EUR! Эх, всё, как всегда, сделано для народа и с любовью... к деньгам.

Мы тут узнали, что в Токио появились туалеты-лабиринты. Вы представляете, насколько японцы уверены в способностях своего организма? И вообще, это штука достаточно жестокая: идешь, блуждаешь, находишь наконец заветную кабинку, а она занята! Или что еще хуже – бумага кончилась. Наш Индиана Джонс не стал бы возиться и оставил бы свой валун за первым же поворотом.

Из-за увеличения количества заболевших с 1 октября в Даугавпилсе приняты новые меры безопасности.

Да-да, Корона стала настолько суровой, что решилась на захват Латгалии.

Вы вот читали эти ограничения? "В одном помещении могут находиться не более 500 человек", но больше нас порадовало, что "будут запрещены мероприятия, на которых люди много двигаются, а не сидят на фиксированных местах". Мы подумали, что надежнее изначально фиксировать народ на стульях. Правда, тут могут и оказии случаться. Приходишь на концерт Озолса, садишься, тебя к стулу привязали, а тут "хоба" и Стас Михайлов выходит. А всё, твоих криков уже никто не услышит. И в результате двухчасовых пыток 500 человек уверуют, что все рассветы и туманы действительно только для них.

Ну а мы, отдел маркетинга и тимбилдинга Balticom недавно ходили на интеллектуальную викторину. Хотим похвастаться – мы заняли первое место! Нет, не с конца. И это при том, что там даже не было вопросов из серии – как сварить пельмени без кастрюли и почему у муравьев кислые попки! Иначе пришлось бы присуждать гран-при, ну и викторину переименовать из "интеллектуальной" в "зато красивые".

Мы даже подумывали в следующий раз играть не под псевдонимом, а назваться командой "Balticom"… правда, если мы вдруг займём последнее место, то скажем, что буква i в названии лишняя.

А у вас есть велосипед?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и бабьего лета Balticom. Хотите высказаться? Пишите!