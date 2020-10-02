В Кулдигском крае временно закрыли кружки и спортивные секции

На территории Кулдигского края до 14 октября отменены занятия кружков художественной самодеятельности, спортивных коллективов и занятия по интересам в помещениях для детей и взрослых, они по возможности будут проводиться удаленно, сообщает агентство LETA со ссылкой на Кулдигскую краевую думу.
Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня.
Депутаты поручили административному департаменту самоуправления обеспечить передачу этого постановления в Кабинет министров и соседние самоуправления, а также опубликовать в СМИ.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, к утру 1 октября в Кулдиге было зарегистрировано 65 случаев заражения Covid-19.
Согласно решению Кабинета министров, из-за вспышки Covid-19 с 1 по 14 октября в Даугавпилсе и Кулдиге введен ряд ограничений, в том числе в мероприятиях внутри помещений могут участвовать не более 500 человек.
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