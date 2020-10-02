Пт, 2.10.2020
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Алексей Навальный

Рижское "Динамо" подписало контракт с защитником из АХЛ

ФОТО: facebook.com

Рижское "Динамо" заключило контракт с 27-летним защитником Джорданом Мюрреем, который ранее был одноклубником нападающего сборной Латвии Рудольфа Балцерса. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

27-летний защитник никогда не выступал на уровне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а последние четыре сезона Мюррей провёл в Американской хоккейной лиге (АХЛ). С сезона-2016/2017 хоккеист выступал за "Бингхэмптон", "Беллевилль" и "Брэмптон".

В сезоне-2019/20 он отыграл в составе "Белвилл Сенаторз" 57 матчей и набрал 34 (6+28) очка. На протяжении последних двух сезонов защитник был одноклубником латвийского хоккеиста Рудольфа Балцерса.

Отмечается, что контракт Мюррея и "Динамо" рассчитан на один год. Для 27-летнего игрока это будет первый клуб за пределами Северной Америки.

Следующие четыре матча "Динамо" проведёт на выезде. Первый из них состоится уже в эту субботу против "Витязя", за который выступает Каспар Даугавиньш.

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