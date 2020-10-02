Цитсковскис: более обширные ограничения от Covid-19 пока не рассматриваются

На вопрос о том, может ли сложившаяся в последние дни ситуация с ростом заболеваемости Covid-19 стать причиной для введения более обширных ограничений, Цитсковскис ответил, что в понедельник, 5 октября, состоится очередное собрание рабочей группы, в повестку которого вопрос о расширении ограничений пока не включен.