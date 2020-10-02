Цитсковскис: более обширные ограничения от Covid-19 пока не рассматриваются

В настоящее время более обширные ограничения на собрания людей в связи с распространением Covid-19 не рассматриваются, заявил агентству LЕТА руководитель межведомственной координационной группы, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.
На вопрос о том, может ли сложившаяся в последние дни ситуация с ростом заболеваемости Covid-19 стать причиной для введения более обширных ограничений, Цитсковскис ответил, что в понедельник, 5 октября, состоится очередное собрание рабочей группы, в повестку которого вопрос о расширении ограничений пока не включен.
Директор Госканцелярии сообщил, что в понедельник рабочая группа оценит ситуацию с распространением Covid-19 с учетом данных за выходные дни и примет решение.
Одним из вопросов, который будет обсуждаться на заседании рабочей группы, станет анализ мер безопасности в Кулдиге и Даугавпилсе.
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