СГД: из-за Covid-19 обслуживание клиентов будет вестись только по записи

С понедельника, 5 октября, в рижском центре обслуживания клиентов Службы госдоходов (СГД) на ул. Талеяс, 1 очное обслуживание клиентов будет вестись только по предварительной записи, сообщили агентству LЕТА в СГД.
Система предварительной записи в центрах обслуживания клиентов СГД за пределами Риги действует уже с июня.
В центре обслуживания клиентов СГД на улице Талеяс, 1 в Риге посетители принимаются с 9 до 17 часов, по понедельникам - до 19 часов, а по пятницам - до 15 часов.
Жители могут получить все услуги СГД и в электронном виде в системе электронного декларирования. Консультации СГД можно получить, позвонив на консультационный телефон 67120000 или задав свой вопрос письменно в разделе "Переписка с СГД".
Если все же очная консультация абсолютно необходима, для ее получения нужно записаться на определенный день и время по телефону 67120005. Из-за требований безопасности и мер предосторожности клиенты без предварительной записи обслуживаться не будут.
За пределами Риги очное обслуживание клиентов доступно в Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Валмиере, Екабпилсе, Елгаве и Резекне по понедельникам и четвергам с 9 до 18 часов.
По понедельникам и четвергам консультанты СГД также работают в единых государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов в Бауске, Тукумсе, Айзкраукле, Смилтене, Гулбене, Валке и Алуксне. Часы работы и контактная информация этих центров указаны на портале www.latvija.lv.
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