СГД: из-за Covid-19 обслуживание клиентов будет вестись только по записи

Система предварительной записи в центрах обслуживания клиентов СГД за пределами Риги действует уже с июня.

В центре обслуживания клиентов СГД на улице Талеяс, 1 в Риге посетители принимаются с 9 до 17 часов, по понедельникам - до 19 часов, а по пятницам - до 15 часов.

Жители могут получить все услуги СГД и в электронном виде в системе электронного декларирования. Консультации СГД можно получить, позвонив на консультационный телефон 67120000 или задав свой вопрос письменно в разделе "Переписка с СГД".

Если все же очная консультация абсолютно необходима, для ее получения нужно записаться на определенный день и время по телефону 67120005. Из-за требований безопасности и мер предосторожности клиенты без предварительной записи обслуживаться не будут.

За пределами Риги очное обслуживание клиентов доступно в Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Валмиере, Екабпилсе, Елгаве и Резекне по понедельникам и четвергам с 9 до 18 часов.

По понедельникам и четвергам консультанты СГД также работают в единых государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов в Бауске, Тукумсе, Айзкраукле, Смилтене, Гулбене, Валке и Алуксне. Часы работы и контактная информация этих центров указаны на портале www.latvija.lv.