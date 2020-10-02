"Все на совести людей". Мэр Лиепаи: лучший эффект в борьбе с Covid-19 дало бы закрытие границ

Он подчеркнул, что в настоящее время соблюдение самоизоляции после приезда из стран, включенных в "желтый" или даже "красный" список, "стопроцентно лежит на совести людей".

"Мы живем у границы и видим, что в Лиепае еще достаточно много литовцев", - подчеркнул Вилнитис. - Пока граница не будет закрыта, нам придется мириться с этой ситуацией, мы бессильны. Все на совести людей. Мы можем только призывать к ответственному поведению".

Председатель Лиепайской думы сообщил, что ему известны факты о жителях города, которые возвращаются из зарубежных туристических поездок, в то время как их дети посещают лиепайские учебные заведения.

"Откуда я это знаю? Потому что люди сами показывают в социальных сетях, как они отдыхают в Абу-Даби или на другом курорте, и эта информация доступна каждому", - пояснил Вилнитис.