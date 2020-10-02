Повышен порог для самоизоляции по возвращению из наиболее затронутых Covid-19 стран

На данный момент самоизоляцию в Латвии должны соблюдать люди, въезжающие из стран, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей. С субботы этот порог будет повышен до 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Как пояснила агентству LЕТА представитель SPKC Илзе Арая, центр провел оценку рисков, и ее результаты отражены в новых данных.

SPKC сообщает, что после значительного роста заболеваемости Covid-19 в Латвии, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в стране увеличился до 19,5 случая на 100 тыс. жителей. В Литве он сейчас составляет 45,8 случая, а в Эстонии - 50,7 случая на 100 тыс. человек.

До сих пор при возвращении в Латвию из стран Европейского союза или Европейской экономической зоны, а также из Великобритании, Монако, Андорры и Сан-Марино в случае, если 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в какой-либо из этих стран превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей, необходимо было соблюдать самоизоляцию.

Поскольку теперь риски заражения в Латвии увеличились, этот порог был пересмотрен и увеличен до 25 случаев на 100 тыс. жителей. "Таким образом, при возвращении из стран, где уровень заболеваемости схож с латвийским, самоизоляцию соблюдать не нужно", - пояснили в центре.

В свою очередь люди, въезжающие в Латвию из стран, где заболеваемость Covid-19 превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, должны соблюдать самоизоляцию.

Данные SPKC о вышеупомянутых странах свидетельствуют, что самоизоляцию с субботы смогут не соблюдать лица, прибывающие в Латвию из Финляндии, Кипра, Лихтенштейна и Ватикана. Ватикан на данный момент является единственной находящейся в списке SPKC страной, где не зарегистрировано случаев Covid-19.

Самоизоляцию в Латвии по-прежнему необходимо соблюдать при возвращении или путешествии транзитом через Андорру, где сейчас самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 - 744,3 случая на 100 тыс. жителей, а также через Испанию, Чехию и Францию. Риск для здоровья в этих странах оценивается как очень высокий, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости там превышает 200 случаев на 100 тыс. жителей.

Самоизоляцию в Латвии также необходимо соблюдать при возвращении или путешествии транзитом через Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Исландию, Венгрию, Данию, Великобританию, Австрию, Румынию, Мальту, Монако, Португалию, Ирландию, Словакию, Словению, Хорватию, Швейцарию, Швецию и Эстонию. В этих странах 14-дневный совокупный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей. Риск для здоровья в этих странах оценивается как высокий.

В свою очередь средневысоким риск для здоровья является в Литве, Польше, Греции, Италии, Болгарии, Германии, Норвегии и Сан-Марино. В этих странах показатель заболеваемости Covid-19 превышает 25 случаев на 100 тыс. человек.

Говоря о странах за пределами ЕС, ЕЭЗ и Великобритании, необходимо соблюдать самоизоляцию при возвращении из Грузии, Туниса и Канады. Самоизоляция не требуется по возвращении из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС.

При возвращении из других стран, не включенных в список SPKC, необходимо соблюдать самоизоляцию.

По информации SPKC, с понедельника, 5 октября, список стран, на которые распространяется запрет на пассажирские перевозки, не изменится. Запрет действует на пассажирские перевозки в Чехию, Испанию, Францию, Андорру и из этих стран в Латвию.