В Даугавпилс доставят 10 тысяч тестов на Covid-19 по слюне

Планируется, что на выходных состоится встреча специалистов E. Gulbja laboratorija с представителями Даугавпилсского самоуправления. Во время встречи будет разъяснена процедура тестирования.

Самоуправление примет решение о том, где можно будет получить тесты и где их можно будет сдавать. В свою очередь Центр профилактики и контроля заболеваний разработает рекомендации о том, для каких категорий населения желательно проводить тесты в первую очередь.

На данный момент известно, что завтра, 3 октября, анализы на Covid-19 по слюне будут выдаваться в трех местах города. E. Gulbja laboratorija обеспечит доступность тестов по адресу ул. Смилшу, 94a, ул. Саулес, 37, и ул. Райполес, 11а.

Сегодня утром в передаче Rīta panorāma на LTV министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что за три дня в Латвии сделано 2468 тестов на Covid-19 по слюне, положительными оказались 28 или 1,13% из них.

Министр считает, что точность тестов по слюне для общего скрининга на Covid-19 и массового тестирования "абсолютно достаточна". Тем не менее, как указала Винькеле, по мнению специалистов, тесты из носоглотки более точны.

На вопрос, почему тесты по слюне не используются более широко, Винькеле ответила, что они будут проводиться параллельно с тестированием проб со слизистой. "Это рекомендация инфекционистов и эпидемиологов, чтобы эти тесты применялись параллельно. Одно другого не исключает, и есть случаи, когда абсолютно необходимо сделать эту неприятную процедуру", - сказала глава Минздрава.

С понедельника по среду добровольно сделать бесплатный тест на Covid-19 по слюне могли жители Кулдиги, а в субботу, 3 октября, такие тесты будут проводиться в Даугавпилсе. В этих городах зарегистрированы вспышки коронавируса, и существенное увеличение тестирования поможет оценить развитие ситуации с заболеваемостью.

В связи со вспышками Covid-19 в Кулдиге и Даугавпилсе до середины октября введены локальные ограничения.