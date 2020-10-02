"Укрепит независимость". Выделены 720 млн евро на синхронизацию энергосетей Балтии с Европой

Проект получил максимально возможное финансирование - 75%. На эти средства будут реализованы его важнейшие этапы - Harmony Link и строительство синхронных компенсаторов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что это важный для Европы день.

"Сегодня очень важный для Европы день, мы делаем серьезный шаг к объединению Европы и демонстрируем европейскую солидарность реальными делами. Минувшим вечером мы решили выделить 720 млн евро из Европейского инструмента инфраструктурных сетей (Connecting Europe Facility, CEF) на объединение энергосистемы Балтии с остальной Европой", - сказала на пресс-конференции с лидерами стран Балтии фон дер Ляйен.

В мае энергопередающие компании Литвы, Латвии, Эстонии и Польши подали Еврокомиссии совместную заявку на сумму 1,2 млрд евро. Литва просила 462 млн евро, Латвия - 100 млн евро, Эстония - 111 млн евро, Польша - 521 млн евро.

Ожидается, что оставшаяся часть запрошенной весной суммы будет получена в следующем году, на следующем этапе распределения средств.

Прокладка кабеля постоянного напряжения (HVDC) мощностью до 700 мегаватт по дну Балтийского моря является крупнейшим и самым дорогостоящим проектом синхронизации линий электропередачи балтийских стран с остальной Европой. Его стоимость - около 680 млн евро. Помимо перемычки, планируется строить синхронные компенсаторы в каждой из стран Балтии. Общая стоимость всего второго этапа - около 1,22 млрд евро.

Решение Европейской комиссии о выделении финансирования в размере 720 млн евро укрепит независимость электросетей стран Балтии от России, подчеркнул премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В канцелярии премьер-министра агентству LЕТА сообщили, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Кариньш, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в совместном заявлении в пятницу сообщили о решении Еврокомиссии выделить 720 млн евро для реализации проекта синхронизации электросетей стран Балтии с целью укрепления независимости этого сектора от России и безопасности региона.

"Решение Еврокомиссии о выделении более 700 млн евро на синхронизацию электросетей стран Балтии с электросетями Европейского союза позволит успешно продолжить важный для региона проект. Это прекрасный пример того, как в результате совместной работы и сотрудничества мы можем достигать целей, делая более сильными и безопасными наши страны и Европу в целом", - заявил Кариньш.

Он отметил важность проекта синхронизации для безопасности Латвии и всего региона, а также для независимости энергоресурсов от России.

Решение Еврокомиссии о выделении 720 млн евро представляет собой заключительную фазу процесса синхронизации электросистем стран Балтии с системами ЕС. Планируется, что синхронизация начнется в 2025 году.