Новый мэр Риги и еще одна смерть от Covid-19. Все, что вы могли пропустить 2 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Пятница, 2 октября:
Коронавирус:
- За сутки в Латвии выявлено 77 новых случаев Covid-19; один человек умер
- В Литве антирекорд - за сутки Covid-19 подтвержден у 172 человек. В Эстонии еще одна смерть
- Дональд Трамп заразился коронавирусом
- Мэр Лиепаи: лучший эффект в борьбе с Covid-19 дало бы закрытие границ
- Цитсковскис: более обширные ограничения от Covid-19 пока не рассматриваются
- За 3 дня сделано почти 2500 тестов на Covid-19 по слюне; положительными оказались 28
- В Даугавпилс доставят 10 тысяч тестов на Covid-19 по слюне
- В Кулдигском крае временно закрыли кружки и спортивные секции
- Из-за угрозы болезни обслуживание клиентов СГД будет вестись только по записи
Другие события дня:
- Мэром Риги избран Мартиньш Стакис
- У мэра и вице-мэров Риги будет 11 советников
- В Кенгарагсе автомобиль врезался в троллейбус
- airBaltic временно прекращает полеты из Риги в Лиепаю
- Выделены 720 млн евро на синхронизацию энергосетей Балтии с Европой
- В бюджете здравоохранения на следующий год правительство не планирует дополнительного финансирования для медицинских услуг и лекарств - все средства будут направлены на установленное законом повышение оплаты труда медиков
- Производители рассказали, сколько стоят велосипеды, подаренные Эммануэлю Макрону и его жене - по 790 евро
- На Кипсале стартовал уникальный форум личностного роста и вдохновения Līdere
- Армения объявила о готовности начать мирные переговоры по Карабаху. Азербайджан и Турция против
- "Руки складывать не намерен. Ласты склеивать - тоже": историк Юрий Дмитриев высказался об ужесточении своего приговора
- "В России все еще есть патриоты": Рамзан Кадыров резко ответил Навальному
- Евросоюз договорился о санкциях против Беларуси. Лукашенко нет в списке. В ответ на это Беларусь запретила въезд нескольким европейским чиновникам, но каким именно - не рассказала
- Руины сгоревшего дома на Калнциема превратят в гостиницу
- Dior организовал первое посткарантинное дефиле на Неделе моды в Париже
- Продолжение скандальной комедии "Борат" выйдет накануне выборов президента в США
- Синоптики: ветер принесет загрязненный воздух со стороны Беларуси, Украины и России
- В Эстонии поймали "лихача" на Porsche. Им оказался 13-летний мальчик
- Внебрачная дочь экс-короля Бельгии через суд добилась титула принцессы
- В британском зоопарке расселили группу попугаев: они матерились и ругались на посетителей
Новости из мира знаменитостей:
- Рудковская и Плющенко вновь стали родителями и раскрыли имя новорожденного
- Маркуc Рива рассказал, как ему предложили внушительную сумму за эскорт-услуги
- Колумбийско-американская актриса и модель София Вергара названа самой высокооплачиваемой актрисой года
- Рижская певица Polka представила свой новый клип
Главное в спорте:
- В "динамовском дерби" Рига обыграла Минск в серии буллитов
- Рижское "Динамо" подписало контракт с защитником из АХЛ
- Гонщик Хэмилтон оказался в шаге от повторения рекорда Шумахера
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