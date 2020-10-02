Пт, 2.10.2020
На экономику Латвии негативно влияет уменьшение инвестиций и снижение уверенности бизнеса в секторе услуг из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Европейский банк реконструкции и развития.
Европейский банк реконструкции и развития.

Новый мэр Риги и еще одна смерть от Covid-19. Все, что вы могли пропустить 2 октября

ФОТО: Rus TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Пятница, 2 октября:

Коронавирус:

  • За сутки в Латвии выявлено 77 новых случаев Covid-19; один человек умер
  • В Литве антирекорд - за сутки Covid-19 подтвержден у 172 человек. В Эстонии еще одна смерть
  • Дональд Трамп заразился коронавирусом
  • Мэр Лиепаи: лучший эффект в борьбе с Covid-19 дало бы закрытие границ
  • Цитсковскис: более обширные ограничения от Covid-19 пока не рассматриваются
  • За 3 дня сделано почти 2500 тестов на Covid-19 по слюне; положительными оказались 28
  • В Даугавпилс доставят 10 тысяч тестов на Covid-19 по слюне
  • В Кулдигском крае временно закрыли кружки и спортивные секции
  • Из-за угрозы болезни обслуживание клиентов СГД будет вестись только по записи

Другие события дня:

  • Мэром Риги избран Мартиньш Стакис
  • У мэра и вице-мэров Риги будет 11 советников
  • В Кенгарагсе автомобиль врезался в троллейбус
  • airBaltic временно прекращает полеты из Риги в Лиепаю
  • Выделены 720 млн евро на синхронизацию энергосетей Балтии с Европой
  • В бюджете здравоохранения на следующий год правительство не планирует дополнительного финансирования для медицинских услуг и лекарств - все средства будут направлены на установленное законом повышение оплаты труда медиков
  • Производители рассказали, сколько стоят велосипеды, подаренные Эммануэлю Макрону и его жене - по 790 евро
  • На Кипсале стартовал уникальный форум личностного роста и вдохновения Līdere
  • Армения объявила о готовности начать мирные переговоры по Карабаху. Азербайджан и Турция против
  • "Руки складывать не намерен. Ласты склеивать - тоже": историк Юрий Дмитриев высказался об ужесточении своего приговора
  • "В России все еще есть патриоты": Рамзан Кадыров резко ответил Навальному
  • Евросоюз договорился о санкциях против Беларуси. Лукашенко нет в списке. В ответ на это Беларусь запретила въезд нескольким европейским чиновникам, но каким именно - не рассказала
  • Руины сгоревшего дома на Калнциема превратят в гостиницу
  • Dior организовал первое посткарантинное дефиле на Неделе моды в Париже
  • Продолжение скандальной комедии "Борат" выйдет накануне выборов президента в США
  • Синоптики: ветер принесет загрязненный воздух со стороны Беларуси, Украины и России
  • В Эстонии поймали "лихача" на Porsche. Им оказался 13-летний мальчик
  • Внебрачная дочь экс-короля Бельгии через суд добилась титула принцессы
  • В британском зоопарке расселили группу попугаев: они матерились и ругались на посетителей

Новости из мира знаменитостей:

  • Рудковская и Плющенко вновь стали родителями и раскрыли имя новорожденного
  • Маркуc Рива рассказал, как ему предложили внушительную сумму за эскорт-услуги
  • Колумбийско-американская актриса и модель София Вергара названа самой высокооплачиваемой актрисой года
  • Рижская певица Polka представила свой новый клип

Главное в спорте:

  • В "динамовском дерби" Рига обыграла Минск в серии буллитов
  • Рижское "Динамо" подписало контракт с защитником из АХЛ
  • Гонщик Хэмилтон оказался в шаге от повторения рекорда Шумахера

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