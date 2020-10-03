Сб, 3.10.2020
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Маркус Рива, латвийский музыкант

Латвийский спидвеист Михайлов стал третьим на чемпионате мира среди юниоров

Олег Михайлов

ФОТО: Oleg Mihailov Racing999/Facebook

В пятницу, 2 октября, латвийский спидвеист Олег Михайлов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира U-21 в чешском городе Пардубице.

Во время предварительного этапа Михайлов в пяти заездах одержал одну победу и четырежды был вторым, что позволило ему набрать 11 очков и без особых проблем пробиться в полуфинал.

Там в плотной борьбе даугавпилчанин смог занять второе место, уступив лишь британцу Даниэлю Бьюли. Этот результат позволил Михайлову попасть в финал.

В финальном заезда латвийский спидвеист неплохо начал, но затем австралиец Джеймсон Лидси и поляк Доминик Кубера вырвались вперёд и Михайлов практически весь заезд вёл борбу за третье место и в итоге финишировал впереди Бьюли.

Таким образом, Михайлов принёс Латвии вторую медаль на юниорском первенстве мира. Десять лет назад в Пардубице бронзу завоевал Максим Богданов.

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