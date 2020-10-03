Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которым октябрь подарит потрясающие возможности

Известный российский астролог Тамара Глоба составила прогноз на октябрь 2020 года, в котором выделила несколько знаков Зодиака, представителей которых ожидают особенные события. Главное - правильно воспользоваться благосклонностью звезд и планет. О везунчиках и вообще о том, что всех нас ждет в ближайшем месяце, эксперт рассказала в своем традиционном видеообзоре.
Телец
У Тельцов в октябре ожидаются успехи на работе, однако не стоит трудиться в одиночку. Надо советоваться, искать помощь у коллег - и тогда все получится, уверяет астролог. В конце месяца у представителей этого знака Зодиака появится прекрасная возможность заняться собой, отмечает Тамара Глоба.
Лев
Моральная и материальная компенсация придет в октябре ко Львам. В доме часто будут гости, и вместе с этими людьми наступит период интереснейших проектов, которые могут реализоваться в дальнейшем.
Дева
По словам астролога, в течение всего октября у рожденных под знаком Девы будут прекрасные возможности для обучения и преподавания. Главное - не упустить свой шанс!
Скорпион, Козерог, Водолей
Идеи и проекты, которые в октябре придут на ум Скорпионам и Козерогам, впоследствии могут блестяще реализоваться с интереснейшей отдачей, считает астролог.
Прекрасные возможности, связанные с работой, возможны также у Водолеев.
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