Сб, 3.10.2020
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Историк Юрий Дмитриев об ужесточении своего тюремного срока в четыре раза

Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которым октябрь подарит потрясающие возможности

ФОТО: instagram.com/tamaragloba

Известный российский астролог Тамара Глоба составила прогноз на октябрь 2020 года, в котором выделила несколько знаков Зодиака, представителей которых ожидают особенные события. Главное - правильно воспользоваться благосклонностью звезд и планет. О везунчиках и вообще о том, что всех нас ждет в ближайшем месяце, эксперт рассказала в своем традиционном видеообзоре.

Телец

У Тельцов в октябре ожидаются успехи на работе, однако не стоит трудиться в одиночку. Надо советоваться, искать помощь у коллег - и тогда все получится, уверяет астролог. В конце месяца у представителей этого знака Зодиака появится прекрасная возможность заняться собой, отмечает Тамара Глоба.

Удачу принесут деловые поездки, но ближе к ноябрю на дорогах следует быть осторожнее, предостерегает эксперт.

Лев

Моральная и материальная компенсация придет в октябре ко Львам. В доме часто будут гости, и вместе с этими людьми наступит период интереснейших проектов, которые могут реализоваться в дальнейшем.

Дева

По словам астролога, в течение всего октября у рожденных под знаком Девы будут прекрасные возможности для обучения и преподавания. Главное - не упустить свой шанс!

Скорпион, Козерог, Водолей

Идеи и проекты, которые в октябре придут на ум Скорпионам и Козерогам, впоследствии могут блестяще реализоваться с интереснейшей отдачей, считает астролог.

У Скорпионов эта реализация может начаться уже в октябре, причем так круто, как они сами и представить себе не могли.

Прекрасные возможности, связанные с работой, возможны также у Водолеев.

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