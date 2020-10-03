За сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19

За прошедшие сутки сделано 3654 теста на Covid-19, в целом с начала пандемии - 332 285 тестов. Заболевание подтверждено у 2019 человек, 1307 человек выздоровели.

За прошедшие сутки госпитализированы три пациента с Covid-19. В больницах находятся 24 пациента с коронавирусом, у 21 заболевание средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

В целом в Латвии умерли 38 человек, у которых был подтвержден Covid-19.

Из больниц выписаны 233 пациента.