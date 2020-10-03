Фото ⟩ В Таллинне открылся первый в Эстонии магазин без продавцов

Весь процесс покупки автоматизирован. Для входа в магазин, созданного из морского грузового контейнера, необходимо идентифицировать себя с помощью Smart-ID или Mobiil-ID, после чего магазин автоматически открывает дверь. Пока в магазине есть клиент, остальные зайти не могут. Это позволяет избежать контактов между людьми на протяжении всего процесса покупки. Покупатель может зарегистрировать приобретенный товар в кассе самообслуживания и произвести оплату картой.

Красть в магазине не стоит, потому что везде стоят камеры видеонаблюдения. По словам основателя и руководителя концепции магазина Урмаса Эеро, видеоанализ позволит следить за числом посетителей в магазине и тем, как много и каких товаров приобретается.

Выбор в смарт-магазине примерно такой же, как на обычной заправке, - всё самое необходимое. Если у клиентов возникнет вопрос, то на помощь придет виртуальный ассистент.

Урмас Эеро считает, что именно таким может стать обычный поход в магазин в будущем.

На сегодняшний день покупки сделали уже почти 250 человек. Средняя оставленная в магазине сумма — ниже двух евро. Популярностью пользуются прохладительные напитки, сырки и сладости.

Разработкой ПО для магазина занималась компания Novater Solutions.

Aiotex будет открыть по предварительному плану до конца года.