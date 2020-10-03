Сб, 3.10.2020
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У Вецумниеки неизвестный автомобиль в темноте насмерть сбил пешехода

Автомобиль полиции. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу вечером в темноте на дороге Кекава-Скайсткалне в аварии погиб пешеход, сообщили агентству LETA в Госполиции. 

По сведениям полиции, авария произошла в 20.49 в Судмалниеки Вецумниекской волости.

Пока не установленный водитель автомашины наехал на пешехода, который скончался на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства аварии. 

Вчера в Латвии зарегистрировано 111 автоаварий. Пострадал 21 человек и погиб один, свидетельствует статистика полиции.

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