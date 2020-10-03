У Вецумниеки неизвестный автомобиль в темноте насмерть сбил пешехода

В пятницу вечером в темноте на дороге Кекава-Скайсткалне в аварии погиб пешеход, сообщили агентству LETA в Госполиции.
По сведениям полиции, авария произошла в 20.49 в Судмалниеки Вецумниекской волости.
Пока не установленный водитель автомашины наехал на пешехода, который скончался на месте происшествия.
Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Вчера в Латвии зарегистрировано 111 автоаварий. Пострадал 21 человек и погиб один, свидетельствует статистика полиции.
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