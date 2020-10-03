Силы Азербайджана начали масштабное наступление на Нагорный Карабах

Вооруженные силы Азербайджана начали новое масштабное нападение на Нагорный Карабах, сообщило в воскресенье Министерство обороны Армении.
Азербайджанские силы движутся на Нагорный Карабах с юга и севера, выполняя так называемый маневр челюстями, пишет "Интерфакс".
По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованисяна, вооруженные силы Азербайджана ввели в битвы в Нагорном Карабахе новые силы.
"Противник привлек к бою новые силы. Наши оказывают героическое сопротивление", - написал он в Facebook.
В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на северных и южных направлениях ведутся бои.
"Противник сконцентрировал большие силы и перешел в нападение. Армянские отряды остановили движение противника, нанеся большие потери", - рассказала Степанян.
Напомним, утром 27 сентября на фактической границе Нагорного Карабаха начались тяжелые бои. Обе стороны в начале военных действий обвинили друг друга.
Согласно подтвержденной информации, с начала военных действий в конфликте погибли минимум 200 человек, в том числе и 30 гражданских лиц.
Существуют опасения, что конфликт может превратиться в полноценную войну, в которую будут вовлечены и другие страны - Турция и Россия.
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