Парагвайская красотка Валери Лореда из ММА. Она танцует не хуже, чем валит соперниц с ног

22-летняя Валери, имеющая паспорта США и Парагвая, считается одной из самых перспективных девушек в смешанных единоборствах. Впрочем, привлекает она не только своей способностью валить соперниц с ног, но и удивительной красотой.

Спортсменка обладает отличной спортивной фигурой и милым лицом, кроме того, она с удовольствием демонстрирует свою красоту в танцах.

Как пишет "Чемпионат", Валери родилась 19 июня 1998 года во Флориде. Её родители были эмигрантами из Парагвая и профессионально занимались тхэквондо. Не обошла эта участь стороной и девушку - с самого детства она демонстрировала прекрасные успехи и уже будучи подростком поняла, что свяжет свою жизнь именно с этим не совсем женским видом спорта.

Первую серьёзную награду девушка завоевала уже в 15 лет - она взяла бронзу в весовой категории до 68 килограммов на открытом чемпионате Испании. Далее последовало серебро чемпионата Германии.

В 2017 году на открытом чемпионате Колумбии Лореда остановилась в шаге от золотой медали, а затем последовало неудачное выступление в составе сборной Парагвая на чемпионате мира.

"Чемпионат" отмечает, что к завершению карьеры в тхэквондо девушка имела четвёртый дан.

Однако совсем расставаться с боевыми искусствами красотка не собиралась - она решила попробовать силы в смешанных единоборствах. После пары полупрофессиональных боёв она подписала контракт с Bellator - скауты увидели в девушке потенциал, а ей лишь оставалось доказать, что выбор был сделан правильный.

Первый профессиональный бой Лореды длился всего три минуты - она отправила в нокаут Колби Флетчер из США. Затем последовал бой с Ларкин Дэш, который также завершился победой Валери, но на этот раз судейским решением. Вишенкой на торте стал третий бой, состоявшийся 8 августа - на этот раз на пол октагона рухнула Тара Графф, после чего последовал победный танец.

Валери Лореда настроена серьёзно и хочет завоевать звание самой сильной в боевых искусствах женщины мира.

"Я дерусь с самого детства. Когда я была в утробе матери, та продолжала драться. Так что у меня это в крови. Я хочу быть красивой, но достигнуть успеха можно только упорными тренировками. У меня всё получится", - уверена она.