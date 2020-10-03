В Лудзенском крае из пруда вытащили утонувшего человека

В пятницу сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в Лудзенском крае вытащили из пруда утонувшего человека, сообщает агентство LETA.
Помощи спасателей попросили сотрудники Госполиции, которым предстоит выяснить обстоятельства смерти погибшего.
В этом году VUGD уже более 90 раз принимала участие в вытаскивании из воды тел людей, однако число утонувших может быть еще больше, так как не во всех случаях привлекались спасатели.
Всего за прошедшие сутки VUGD получила 54 вызова, 20 из которых были связаны с тушением пожаров, 24 - со спасательными работами, а десять оказались ложными.
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