В еще одной латвийской спортивной команде констатирована вспышка Covid-19

LFF сообщает, что тесты команда сдала в пятницу, и после восьми положительных ответов решено перенести несколько матчей по футзалу и классическому футболу.

На неизвестный срок перенесен планировавшийся в субботу матч между Petrow/Елгава и даугавпилсским "Локомотивом", а также предусмотренный в воскресенье матч между екабпилсской командой "Луши"/"Ошукалнс" и командой "Саласпилс".

Воскресный матч в Екабпилсе перенесен потому, что в предыдущем этапе чемпионата "Локомотив" играл с командой "Саласпилс".

В пятницу проверки проводились и в других клубах высшей лиги, но случаев заболевания не выявлено. В ближайшие дни тесты будут повторены.

Также Covid-19 выявлен в одного из судей.