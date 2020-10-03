Сб, 3.10.2020
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Маркус Рива, латвийский музыкант
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В еще одной латвийской спортивной команде констатирована вспышка Covid-19

ФОТО: facebook.com

Восемь случаев заражения Covid-19 выявлены в пятницу в латвийской команде по футзалу "Локомотив", информировала Латвийская федерация футбола (LFF). 

LFF сообщает, что тесты команда сдала в пятницу, и после восьми положительных ответов решено перенести несколько матчей по футзалу и классическому футболу.

На неизвестный срок перенесен планировавшийся в субботу матч между Petrow/Елгава и даугавпилсским "Локомотивом", а также предусмотренный в воскресенье матч между екабпилсской командой "Луши"/"Ошукалнс" и командой "Саласпилс". 

Воскресный матч в Екабпилсе перенесен потому, что в предыдущем этапе чемпионата "Локомотив" играл с командой "Саласпилс". 

В пятницу проверки проводились и в других клубах высшей лиги, но случаев заболевания не выявлено. В ближайшие дни тесты будут повторены. 

Также Covid-19 выявлен в одного из судей. 

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