В еще одной латвийской спортивной команде констатирована вспышка Covid-19

Восемь случаев заражения Covid-19 выявлены в пятницу в латвийской команде по футзалу "Локомотив", информировала Латвийская федерация футбола (LFF).
LFF сообщает, что тесты команда сдала в пятницу, и после восьми положительных ответов решено перенести несколько матчей по футзалу и классическому футболу.
На неизвестный срок перенесен планировавшийся в субботу матч между Petrow/Елгава и даугавпилсским "Локомотивом", а также предусмотренный в воскресенье матч между екабпилсской командой "Луши"/"Ошукалнс" и командой "Саласпилс".
Воскресный матч в Екабпилсе перенесен потому, что в предыдущем этапе чемпионата "Локомотив" играл с командой "Саласпилс".
В пятницу проверки проводились и в других клубах высшей лиги, но случаев заболевания не выявлено. В ближайшие дни тесты будут повторены.
Также Covid-19 выявлен в одного из судей.
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