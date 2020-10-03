В Литве Covid-19 заразились еще 125 человек, в Эстонии - 71, один пациент скончался

Литва

В Литве за прошедшие сутки выявлено 125 новых случаев Covid-19.

52 случая зафиксированы в Шяуляйском, 39 - в Каунасском, 24 - в Вильнюсском, 6 - в Паневежском округе, еще два случая зафиксированы в Тельшяйском и по одному – в Клайпедском и Таурагском округах.

Таким образом, всего в Литве подтвержден 5081 случай Covid-19, 2474 человека болеют, 2494 - выздоровели.

Коронавирус унес жизни 94 человек, еще 19 скончались по другим причинам.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии скончался один пожилой пациент с коронавирусом; проанализированы 2038 первичных тестов на Covid-19, из которых 71 дал позитивный результат, сообщил в субботу утром утром департамент здоровья.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 53,05 случая на 100 000 жителей.

В клиникуме Тартуского университета скончалась заразившаяся коронавирусом 83-летняя женщина, а всего в Эстонии скончались 67 заразившихся коронавирусом.

По состоянию на утро 3 октября в госпитализации нуждались 36 человек с коронавирусом, искусственная вентиляция легких требуется двум пациентам.

В Эстонии сделано почти 220 000 первичных тестов на Covid-19, из них позитивный результат дали 3577.