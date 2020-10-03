Сб, 3.10.2020
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Нуриэль Рубини

Двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии достиг рекордной отметки

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 впервые превысил 23 случая на 100 000 населения.

Ранее самым высоким этот показатель был в Латвии 6 апреля, когда он составлял 20,52 случая.

За последние 14 дней в Латвии выявлено 504 инфицированных, свидетельствуют данные латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В Литве 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 достиг 49,8, в Эстонии - 52,3.

Напомним, в пятницу в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 3654 теста на Covid-19, в целом с начала пандемии - 332 285 тестов. Заболевание подтверждено у 2019 человек, 1307 человек выздоровели, 38 умерли.

За прошедшие сутки госпитализированы три пациента с Covid-19. В больницах находятся 24 пациента с коронавирусом, у 21 заболевание средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

В минувшие сутки положительными оказались 2,02% всех тестов на Covid-19.

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