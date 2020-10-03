Сб, 3.10.2020
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Историк Юрий Дмитриев об ужесточении своего тюремного срока в четыре раза

Сovid-19 выявлен в краевой думе и в средней школе в Айзпуте

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

Заражение Covid-19 выявлено в Айзпутской краевой думе и в Айзпутской средней школе, рассказал агентству LETA председатель думы Юрис Грасманис.

В пятницу в городе сделано 100 тестов со слюной и выявлено около восьми случаев коронавируса.

Грасманис сообщил, что в субботу тестировались учителя и технические работники школы, а в воскресенье планируется протестировать работников детского сада и думы.

Случай Covid-19 выявлен также в Айзпутской думе, поэтому следующие две недели она не будет принимать посетителей и будет работать удаленно.

5 октября созвано удаленное заседание думы о дальнейших действиях. По словам Грасманиса, это могут быть ограничения на собрания людей, переход на удаленную учебу либо перенос каникул.

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