Сб, 3.10.2020
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Маркус Рива, латвийский музыкант

Под Адажи в ДТП погиб мотоциклист

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ФОТО: Pixabay

В субботу, 3 октября, на Таллинском шоссе у Адажи в результате ДТП погиб мотоциклист, сообщает агентство LETA.

Незадолго до 13 часов мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем Seat. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия.

Как свидетельствуют опубликованные очевидцами фотографии с места аварии, в ДТП пострадал мотоцикл Harley-Davidson, а авария произошла у поворота на Адажи рядом с магазином Maxima - на участке пути, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 70 километров в час.

Ādažos pie Maximas notikusi motocikla un automašīnas avārija. Motociklists gājis bojā. #sadursme #sadursmelv #csng #avarija #paldiessekotajiem #braucdrosi

Опубликовано Sadursme.lv Суббота, 3 октября 2020 г.

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