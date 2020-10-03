Под Адажи в ДТП погиб мотоциклист

В субботу, 3 октября, на Таллинском шоссе у Адажи в результате ДТП погиб мотоциклист, сообщает агентство LETA.
Незадолго до 13 часов мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем Seat. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия.
Как свидетельствуют опубликованные очевидцами фотографии с места аварии, в ДТП пострадал мотоцикл Harley-Davidson, а авария произошла у поворота на Адажи рядом с магазином Maxima - на участке пути, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 70 километров в час.
Ādažos pie Maximas notikusi motocikla un automašīnas avārija. Motociklists gājis bojā. #sadursme #sadursmelv #csng #avarija #paldiessekotajiem #braucdrosiОпубликовано Sadursme.lv Суббота, 3 октября 2020 г.
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