Под Адажи в ДТП погиб мотоциклист

Как свидетельствуют опубликованные очевидцами фотографии с места аварии, в ДТП пострадал мотоцикл Harley-Davidson, а авария произошла у поворота на Адажи рядом с магазином Maxima - на участке пути, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 70 километров в час.