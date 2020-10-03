Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге, Даугавпилсе и в Айзпутском крае

В Риге зарегистрирован 21 новый случай заболевания, и всего в столице болеет 252 человек. В Даугавпилсе число новых зараженных составило 14, общее количество составило 113.

По крайней мере 14 заболевших зарегистрировано в Ауйзпутском крае, где теперь 17 заболевших.

Девять новых зараженных в Кулдигском крае, где теперь 85 заболевших Covid-19.

Четверо новых заболевших зарегистрировано в Олайнском крае, где общее их количество составило 39, и три в Даугавпилсском крае, где теперь 10 больных.

Новые зараженные есть также в Юрмале, Талсинском, Огрском, Прейльском, Салдусском краях.

Из числа новых инфицированных 15 относятся к возрасту от 30 до 39 лет, 12 - к возрасту от 10 до 19 лет, еще 12 - от 20 до 29 лет, 11 - от 60 до 69 лет, а в других возрастных группах число заболевших ниже.