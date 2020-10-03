Сб, 3.10.2020
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Использование масок в общественном транспорте может опять стать обязательным

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Минздрав на следующей неделе предложит правительству вернуться к обязательному ношению масок в общественном транспорте, сообщила агентству LETA министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP). Такое требование уже было введено в начале лета.

"По мнению экспертов, это первое ограничение Covid-19, которое будет принято, поэтому такое предложение будет внесено на рассмотрение правительства. Я призываю жителей покупать или сшить себе защитные маски уже в эти выходные дни", - сказала Винькеле.

Министр пояснила, что введение ограничений оценивается очень тщательно, и VM постарается вводить новые ограничения как можно медленнее.

"Наша цель - как можно дольше сохранить очное обучение в школах, поэтому мы не будем торопиться с новыми ограничениями", - пояснила Винькеле.

Она подчеркнула, что количество неизвестных случаев заболевания заставляет проявлять осторожность, но пока нет оснований вводить ограничения на собрания или мероприятия на государственном уровне, а в местах локальных очагов коронавируса они уже введены.

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