Став мэром Риги, Стакис взял в руки, но не надел цепь. Это не было недоразумением

По словам Стакиса, у него нет склонности к "показухе", а надевание цепи он считает достаточно показушной.

Он добавил, что наденет цепь мэра в том случае, если в течение следующих пяти лет заработает доверие рижан и после следующих выборов Рижской думы во второй раз будет переизбран мэром столицы.

ФОТО: LETA

Как отметили в отделе по связям с общественностью Рижской думы, 21 июня 1939 года был принят Закон о городском самоуправлении, который предусматривал, что глава самоуправления может иметь отличительный знак должности - цепь. Большинство муниципалитетов их изготовили.

Тогдашний градоначальник Риги Роберт Лиепиньш заказал производство цепи и первоначально получил 16 вариантов. Цепь состояла из участков, изображавших символы ведомств, а на ее конце был герб Риги. В 1940 году на изготовление цепи было выделено 2000 латов. Был изготовлен один вариант образца, который был одобрен. Работу по изготовлению цепи остановила война. Единственный изготовленный оригинальный вариант впоследствии так и не обнаружили.

В 2001 году с привлечением историков и художников Rīgas nami изготовили и подарили цепь тогдашнему председателю Рижской думы Гундарсу Боярсу (LSDSP). С того момента цепь передается каждому следующему председателю Рижской думы.

ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

В архиве агентства LETA можно найти фотографии, как цепь столичного градоначальника надевают Янис Брикс, Нил Ушаков и Дайнис Турлайс.

ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

ФОТО: Edijs Pālens/LETA