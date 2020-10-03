Глава предвыборной кампании Трампа также заразился коронавирусом

Билл Степьен, глава избирательной кампании президента США Дональда Трампа, тоже заражен новым коронавирусом.
Он был в Кливленде вместе с Трампом, где во вторник, 29 сентября, прошли первые дебаты с соперником Трампа на выборах Джо Байденом.
Как сообщает Politico, тест на коронавирус оказался положительным и у советницы президента, Хоуп Хикс. Бывшая советница Трампа Келианна Конвея, возглавлявшая кампанию президента США на выборах в 2016 году, также заразилась коронавирусом.
Ранее сообщалось, что президент США на вертолете доставлен в госпиталь после положительного результата теста на коронавирус. Врачи говорят, что это сделано в целях предосторожности.
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