Глава предвыборной кампании Трампа также заразился коронавирусом

Он был в Кливленде вместе с Трампом, где во вторник, 29 сентября, прошли первые дебаты с соперником Трампа на выборах Джо Байденом.

Как сообщает Politico, тест на коронавирус оказался положительным и у советницы президента, Хоуп Хикс. Бывшая советница Трампа Келианна Конвея, возглавлявшая кампанию президента США на выборах в 2016 году, также заразилась коронавирусом.

Ранее сообщалось, что президент США на вертолете доставлен в госпиталь после положительного результата теста на коронавирус. Врачи говорят, что это сделано в целях предосторожности.