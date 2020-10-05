Пн, 5.10.2020
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Маркус Рива, латвийский музыкант

Руководителем офиса нового мэра будет Эвия Целма. Что о ней известно?

ФОТО: Zane Bitere/LETA

С середины октября руководителем офиса нового мэра Риги Мартиньша Стакиса будет Эвия Целма. Рассказываем, что о ней известно.

Ранее Эвия Целма была исполнительным директором фонда IT-образования Start(IT), созданного компанией Accenture Latvia и партнерами. 

У руководителя бюро председателя Рижской думы - степень магистра политологии, полученная в Латвийском университете, а также опыт учебы по обмену в Упсальском университете в Швеции.

Ранее Целма также работала в посольстве Швеции в Латвии, в обществе QUO tu domā и обществе Sabiedrība par atklātību - Delna.

Эвия Целма приступит к выполнению своих должностных обязанностей в середине октября. 

ФОТО: Zane Bitere/LETA

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