Руководителем офиса нового мэра будет Эвия Целма. Что о ней известно?

С середины октября руководителем офиса нового мэра Риги Мартиньша Стакиса будет Эвия Целма. Рассказываем, что о ней известно.
Ранее Эвия Целма была исполнительным директором фонда IT-образования Start(IT), созданного компанией Accenture Latvia и партнерами.
У руководителя бюро председателя Рижской думы - степень магистра политологии, полученная в Латвийском университете, а также опыт учебы по обмену в Упсальском университете в Швеции.
Ранее Целма также работала в посольстве Швеции в Латвии, в обществе QUO tu domā и обществе Sabiedrība par atklātību - Delna.
Эвия Целма приступит к выполнению своих должностных обязанностей в середине октября.
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