Премьер министр Армении: цель Азербайджана и Турции - уничтожение армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации в связи с продолжающимся обострением в Нагорном Карабахе, сообщает "Медуза".
Пашинян назвал "беспрецедентными" действия Азербайджана и обвинил Турцию в поддержке союзника.
По словам премьера, около 150 высокопоставленных турецких военных сейчас находятся в Азербайджане и руководят боевыми действиями против Нагорного Карабаха.
Пашинян заявил, что действия Азербайджана и Турции вызваны не только территориальным спором, но и национальными интересами.
"Десятки тысяч азербайджанских солдат атакуют позиции Карабаха, но им не удалось решить ни одну стратегическую задачу", - заявил Никол Пашинян, как сообщают РИА "Новости".
Напомним, утром 27 сентября на фактической границе Нагорного Карабаха начались тяжелые бои. Обе стороны в начале военных действий обвинили друг друга.
Согласно подтвержденной информации, с начала военных действий в конфликте погибли минимум 200 человек, в том числе и 30 гражданских лиц.
Существуют опасения, что конфликт может превратиться в полноценную войну, в которую будут вовлечены и другие страны - Турция и Россия.
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