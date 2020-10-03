Премьер министр Армении: цель Азербайджана и Турции - уничтожение армян

Пашинян назвал "беспрецедентными" действия Азербайджана и обвинил Турцию в поддержке союзника.

По словам премьера, около 150 высокопоставленных турецких военных сейчас находятся в Азербайджане и руководят боевыми действиями против Нагорного Карабаха.

Пашинян заявил, что действия Азербайджана и Турции вызваны не только территориальным спором, но и национальными интересами.

"Их цель - армяне. Их цель - продолжение геноцида армян", - отметил премьер. 2

"Десятки тысяч азербайджанских солдат атакуют позиции Карабаха, но им не удалось решить ни одну стратегическую задачу", - заявил Никол Пашинян, как сообщают РИА "Новости".

Напомним, утром 27 сентября на фактической границе Нагорного Карабаха начались тяжелые бои. Обе стороны в начале военных действий обвинили друг друга.

Согласно подтвержденной информации, с начала военных действий в конфликте погибли минимум 200 человек, в том числе и 30 гражданских лиц.

Существуют опасения, что конфликт может превратиться в полноценную войну, в которую будут вовлечены и другие страны - Турция и Россия.