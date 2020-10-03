Азербайджан заявил о взятии села в Нагорном Карабахе

"Сегодня Азербайджанская армия водрузила флаг Азербайджана в Мадагизе. Мадагиз наш, Карабах - это Азербайджан!" - написал глава государства в Twitter.

Также, как сообщил корреспондент РИА "Новости", в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте работает сирена сигнала воздушной тревоги.

Напомним, утром 27 сентября на фактической границе Нагорного Карабаха начались тяжелые бои. Обе стороны в начале военных действий обвинили друг друга.

Согласно подтвержденной информации, с начала военных действий в конфликте погибли минимум 200 человек, в том числе и 30 гражданских лиц.

Существуют опасения, что конфликт может превратиться в полноценную войну, в которую будут вовлечены и другие страны - Турция и Россия.