Сб, 3.10.2020
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Историк Юрий Дмитриев об ужесточении своего тюремного срока в четыре раза
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Азербайджан заявил о взятии села в Нагорном Карабахе

ФОТО: AP/Scanpix

Армия Азербайджана взяла под контроль село Мадагиз, которое находится вблизи линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, сообщает "Медуза".

"Сегодня Азербайджанская армия водрузила флаг Азербайджана в Мадагизе. Мадагиз наш, Карабах - это Азербайджан!" - написал глава государства в Twitter.

Также, как сообщил корреспондент РИА "Новости", в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте работает сирена сигнала воздушной тревоги.

Напомним, утром 27 сентября на фактической границе Нагорного Карабаха начались тяжелые бои. Обе стороны в начале военных действий обвинили друг друга.

Согласно подтвержденной информации, с начала военных действий в конфликте погибли минимум 200 человек, в том числе и 30 гражданских лиц.

Существуют опасения, что конфликт может превратиться в полноценную войну, в которую будут вовлечены и другие страны - Турция и Россия.

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