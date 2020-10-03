Остапенко не смогла преодолеть третий раунд "Ролан Гаррос"

Матч продолжался 1 час 22 минуты и завершился победой Бадосы со счётом 6:4, 6:3

По ходу встречи Остапенко дважды взяла подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. Бадоса, в свою очередь, записала в свой актив пять брейков, семь эйсов и трижды ошиблась при подаче. Ранее теннисистки не встречались.

Отметим, что Бадоса занимает 87-е место в мировом рейтинге, в то время как Остапенко располагается на 43-й строчке.

За выход в третий раунд Остапенко заработала 130 рейтинговых очков WTA. В 1/8 финала "Ролан Гаррос" Паула Бадоса померится силами с немкой Лаурой Зигемунд.

Напомним, что вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова в этом году решила не принимать участия в "Ролан Гаррос", а Эрнест Гулбис не смог преодолеть этап квалификации.

В этом году "Ролан Гаррос" должен был пройти с 25 мая по 7 июня, но в марте было решено перенести турнир на осень. Это последний турнир "Большого шлема" в 2020 году.