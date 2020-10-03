Сб, 3.10.2020
Сегодня первая леди и я получили положительный результат на Covid-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это ВМЕСТЕ! Дональд Трамп, президент США
Дональд Трамп, президент США
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  • Источник: состояние Трампа "внушает большое беспокойство". Врачи опровергают эту информацию

Источник: состояние Трампа "внушает большое беспокойство". Врачи опровергают эту информацию

ФОТО: SCANPIX

Некоторые показатели состояния здоровья президента США Дональда Трампа в последние сутки "внушали большое беспокойство". Об этом журналистам крупнейших американских СМИ рассказал анонимный источник, сообщает "Медуза".

Как сообщает источник, сейчас нельзя сказать, что Трамп находится на пути к выздоровлению. Критически важными с точки зрения медицинского ухода будут следующие 48 часов.

Как пишет The Guardian, за этим заявлением мог стоять глава аппарата Белого Дома Марк Медоуз.

В то же время, лечащий врач Трампа Шон Конли официально заявил, что президент "чувствует себя очень хорошо", и доктора довольны достигнутым им прогрессом в борьбе с болезнью.

Ранее сообщили, что президент США на вертолете доставлен в госпиталь после положительного результата теста на коронавирус. Врачи говорят, что это сделано в целях предосторожности. Ранее в пятницу представитель Белого дома говорил, что у Дональда Трампа симптомы болезни в легкой форме

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