Источник: состояние Трампа "внушает большое беспокойство". Врачи опровергают эту информацию

Как сообщает источник, сейчас нельзя сказать, что Трамп находится на пути к выздоровлению. Критически важными с точки зрения медицинского ухода будут следующие 48 часов.

Как пишет The Guardian, за этим заявлением мог стоять глава аппарата Белого Дома Марк Медоуз.

В то же время, лечащий врач Трампа Шон Конли официально заявил, что президент "чувствует себя очень хорошо", и доктора довольны достигнутым им прогрессом в борьбе с болезнью.

Ранее сообщили, что президент США на вертолете доставлен в госпиталь после положительного результата теста на коронавирус. Врачи говорят, что это сделано в целях предосторожности. Ранее в пятницу представитель Белого дома говорил, что у Дональда Трампа симптомы болезни в легкой форме