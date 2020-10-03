Трамп в больнице и экологическая катастрофа на Камчатке. Все, что вы могли пропустить 3 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Суббота, 3 октября:
Коронавирус:
- За сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19.
- Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге, Даугавпилсе и в Айзпутском крае.
- Сovid-19 выявлен в краевой думе и в средней школе в Айзпуте.
- Использование масок в общественном транспорте может опять стать обязательным.
- Двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии достиг рекордной отметки - 23 случая на 100 000 населения.
- В Литве Covid-19 заразились еще 125 человек, в Эстонии - 71, один пациент скончался.
- В ещё одной латвийской спортивной команде констатирована вспышка Covid-19.
- Трампа на вертолете доставили в госпиталь. У него Covid-19.
- Глава предвыборной кампании Трампа также заразился коронавирусом.
- Петра Порошенко госпитализировали с коронавирусом.
Другие события дня:
- Рижская дума избрала трех вице-мэров - Кирсиса, Смилтенса и Озолу.
- За кражу шоколада из Rimi суд назначил лишение свободы и принудительные работы.
- Под Адажи в ДТП погиб мотоциклист.
- В Лудзенском крае из пруда вытащили утонувшего человека.
- У Вецумниеки неизвестный автомобиль в темноте насмерть сбил пешехода.
- Опубликованы данные о загрязнении воздуха в городах Латвии: хорошего мало.
- В Латвии открывается зимний купальный сезон. Вода - теплее, чем когда открывали летний сезон.
- Люди с низкими доходами не должны получать быстрые кредиты: начат сбор подписей.
- Источник сообщил, что состояние Трампа "внушает большое беспокойство". Врачи опровергают эту информацию.
- В Москве прошли похороны Тесака.
- Силы Азербайджана начали масштабное наступление на Нагорный Карабах.
- Азербайджан заявил о взятии села в Нагорном Карабахе.
- Германия: ЕС введет санкции против России, если эксперты подтвердят отравление Навального.
- "Пока моя мама горела заживо, вы молчали". Дочь Ирины Славиной вышла на одиночный пикет.
- Экологическая катастрофа на Камчатке. Юрий Дудь опубликовал видео сильнейшего разлива нефтепродуктов.
- В центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру.
Новости из мира знаменитостей:
- Умер певец и звукорежиссер Александр Кальянов.
- Ники Минаж родила первенца.
- Щербаков объяснил, зачем в Риге он дал интервью в порванных носках.
- Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга удивила изменениями во внешности.
Главное в спорте:
- Дубль Даугавиньша помог "Витязю" разгромить рижское "Динамо".
- Остапенко не смогла преодолеть третий раунд "Ролан Гаррос".
- Парагвайская красотка Валери Лореда из ММА. Она танцует не хуже, чем валит соперниц с ног.
- Бриедис - что дальше? Пять возможных сценариев продолжения карьеры.
- Латвийский спидвеист Михайлов стал третьим на чемпионате мира среди юниоров.
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