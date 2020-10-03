Сб, 3.10.2020
Спасибо Трампу: в стране с 4% мирового населения сейчас зарегистрировано более 20% всех смертей в мире от Covid-19. Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
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  • Трамп в больнице и экологическая катастрофа на Камчатке. Все, что вы могли пропустить 3 октября

Трамп в больнице и экологическая катастрофа на Камчатке. Все, что вы могли пропустить 3 октября

ФОТО: Rus.TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Суббота, 3 октября:

Коронавирус:

  • За сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19.
  • Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге, Даугавпилсе и в Айзпутском крае.
  • Сovid-19 выявлен в краевой думе и в средней школе в Айзпуте.
  • Использование масок в общественном транспорте может опять стать обязательным.
  • Двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии достиг рекордной отметки - 23 случая на 100 000 населения.
  • В Литве Covid-19 заразились еще 125 человек, в Эстонии - 71, один пациент скончался.
  • В ещё одной латвийской спортивной команде констатирована вспышка Covid-19.
  • Трампа на вертолете доставили в госпиталь. У него Covid-19.
  • Глава предвыборной кампании Трампа также заразился коронавирусом.
  • Петра Порошенко госпитализировали с коронавирусом.

Другие события дня:

  • Рижская дума избрала трех вице-мэров - Кирсиса, Смилтенса и Озолу.
  • За кражу шоколада из Rimi суд назначил лишение свободы и принудительные работы.
  • Под Адажи в ДТП погиб мотоциклист.
  • В Лудзенском крае из пруда вытащили утонувшего человека.
  • У Вецумниеки неизвестный автомобиль в темноте насмерть сбил пешехода.
  • Опубликованы данные о загрязнении воздуха в городах Латвии: хорошего мало.
  • В Латвии открывается зимний купальный сезон. Вода - теплее, чем когда открывали летний сезон.
  • Люди с низкими доходами не должны получать быстрые кредиты: начат сбор подписей.
  • Источник сообщил, что состояние Трампа "внушает большое беспокойство". Врачи опровергают эту информацию.
  • В Москве прошли похороны Тесака.
  • Силы Азербайджана начали масштабное наступление на Нагорный Карабах.
  • Азербайджан заявил о взятии села в Нагорном Карабахе.
  • Германия: ЕС введет санкции против России, если эксперты подтвердят отравление Навального.
  • "Пока моя мама горела заживо, вы молчали". Дочь Ирины Славиной вышла на одиночный пикет.
  • Экологическая катастрофа на Камчатке. Юрий Дудь опубликовал видео сильнейшего разлива нефтепродуктов.
  • В центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру.

Новости из мира знаменитостей:

  • Умер певец и звукорежиссер Александр Кальянов.
  • Ники Минаж родила первенца.
  • Щербаков объяснил, зачем в Риге он дал интервью в порванных носках.
  • Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга удивила изменениями во внешности.

Главное в спорте:

  • Дубль Даугавиньша помог "Витязю" разгромить рижское "Динамо".
  • Остапенко не смогла преодолеть третий раунд "Ролан Гаррос".
  • Парагвайская красотка Валери Лореда из ММА. Она танцует не хуже, чем валит соперниц с ног.
  • Бриедис - что дальше? Пять возможных сценариев продолжения карьеры.
  • Латвийский спидвеист Михайлов стал третьим на чемпионате мира среди юниоров.

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