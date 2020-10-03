TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- Размороженный конфликт: обострение в Нагорном Карабахе. Может ли эскалация выйти на региональный уровень и какая роль отводится России и Турции?
- Осень пандемии: количество скончавшихся от COVID-19 в мире превысило миллион человек.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ИТОГИ | 03.10.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.
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