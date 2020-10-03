Инфектолог: крайне желательно использовать защитные маски в общественном транспорте

"В нынешней ситуации использование масок в общественном транспорте весьма желательно, и зарубежный опыт также показывает, что использование масок оправдано.

Это эффективная мера для ограничения распространения инфекции", - сказала Круминя.

Она добавила, что пока в Латвии нет необходимости в других ограничительных мерах, однако невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация с распространением Covid-19 в ближайшие недели.

"В любом случае обязательное использование масок в [общественном] транспорте и, возможно, также в общественных местах было бы необходимо в течение как минимум нескольких месяцев, потому что распространение инфекции нельзя ограничить за несколько недель. Это займет месяцы", - сказала Круминя.

Ранее сообщалось, что Минздрав на следующей неделе предложит правительству вернуться к обязательному ношению масок в общественном транспорте, сообщила агентству LETA министр здравоохранения Илзе Винькеле. Такое требование уже было введено в начале лета.

"По мнению экспертов, это первое ограничение в связи с Covid-19, которое будет принято, поэтому такое предложение будет внесено на рассмотрение правительства. Я призываю жителей покупать или сшить себе защитные маски уже в эти выходные", - сказала Винькеле.