Пока все спали: в Пурциемсе люди стояли под дождем в очереди за книгами

В субботу ночью несмотря на дождь и холод, жители рижского микрорайона Пурвциемс стояли в большой очереди в книжный магазин. Люди пришли, чтобы со скидкой приобрести художественную и учебную литературу, а также канцелярские принадлежности.
В ночь с субботы, 3 октября, на воскресенье в местном книжном магазине состоялась распродажа - покупатели могли приобрести товары со скидкой до 40%. Люди буквально сметали книги с полок, набирая не по одному десятку томов.
Ночные очереди - редкое явление для Латвии. Но тот факт, что люди готовы выйти в холодную и дождливую ночь и стоять на улице, чтобы приобрести книги, не может не радовать!
Галерея: Ночная распродажа в книжном магазине в Пурвциемсе
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