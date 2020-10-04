Пока все спали: в Пурциемсе люди стояли под дождем в очереди за книгами

В ночь с субботы, 3 октября, на воскресенье в местном книжном магазине состоялась распродажа - покупатели могли приобрести товары со скидкой до 40%. Люди буквально сметали книги с полок, набирая не по одному десятку томов.

Ночные очереди - редкое явление для Латвии. Но тот факт, что люди готовы выйти в холодную и дождливую ночь и стоять на улице, чтобы приобрести книги, не может не радовать!

Галерея: Ночная распродажа в книжном магазине в Пурвциемсе