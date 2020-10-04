Вс, 4.10.2020
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Историк Юрий Дмитриев об ужесточении своего тюремного срока в четыре раза
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За минувшие сутки выявлено 67 новых случаев Covid-19
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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 67 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

За прошедшие сутки сделано 2544 теста на Covid-19, в целом с начала пандемии - 334 829 тестов. Заболевание подтверждено у 2086 человек, 1307 человек выздоровели, 38 умерли.

В последние сутки доля положительных тестов выросла с 2,03% до 2,63%. Как ранее пояснил представитель SPKC Юрий Перевощиков, в Европе существенным считается показатель выше 3%, что свидетельствует о стремительном и неконтролируемом распространении болезни.

За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В больницах находятся 26 пациентов с коронавирусом, у 23 заболевание средней тяжести, три человека (в возрастных группах от 45 до 70 лет) находятся в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 233 пациента.

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