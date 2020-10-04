За минувшие сутки выявлено 67 новых случаев Covid-19. Известны источники большинства из них

За прошедшие сутки сделано 2544 теста на Covid-19, в целом с начала пандемии - 334 829 тестов. Заболевание подтверждено у 2086 человек, 1307 человек выздоровели, 38 - умерли.

В последние сутки доля положительных тестов выросла с 2,03% до 2,63%. Как ранее пояснил представитель SPKC Юрий Перевощиков, в Европе существенным считается показатель выше 3%, что свидетельствует о стремительном и неконтролируемом распространении болезни.

За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В больницах находятся 26 пациентов с коронавирусом, у 23 заболевание средней тяжести, три человека (в возрастных группах от 45 до 70 лет) находятся в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 233 пациента.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), из 67 случаев Covid-19 только четыре человека заразились за границей, а в 55 случаях заболевание было передано от известных источников инфекции.

Четыре пациента заразились в Эстонии, Грузии, Норвегии и Таиланде, 55 человек были инфицированы из известных источников, а условия заражения еще восьми человек уточняются.