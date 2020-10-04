"Думаю, я скоро вернусь": что говорят Трамп и врачи о его болезни

Лечащий врач Трампа Шон Конли ранее заявил в субботу журналистам, что группа медиков, наблюдающая президента, "чрезвычайно довольна прогрессом" в лечении. Как сообщается, в последние 24 часа у Трампа была нормальная температура.

Президент был госпитализирован в качестве меры предосторожности, вновь подчеркнул Конли. По его словам, кашель и насморк у пациента стали менее сильными, хотя президент чувствует себя усталым.

"Мы очень пристально следим за любыми признаками осложнений, связанных с коронавирусом или прописанным ему лечением. Мы следим за работой его сердца, почек и печени. Все это в норме", - сказал член группы наблюдающих Трампа врачей Шон Дули.

"Президент не был подключен к кислородному аппарату сегодня утром, у него не было трудностей с дыханием", - подчеркнул он.

Позже лечащий врач Конли сообщил, что он настроен "осторожно-оптимистично", поскольку Трамп не нуждается в кислороде, хотя еще и не избавился полностью от проблем. Трамп повторно принял дозу препарата ремдесивир.

Что говорит сам Трамп

Сам Трамп писал в субботу в "Твиттере": "Врачи, медсестры и весь персонал великолепного медицинского центра Уолтера Рида, также как и присоединившиеся к ним коллеги из других не менее великолепных центров, - потрясающие люди. Благодаря им я чувствую себя хорошо".

Позже он выложил в "Твиттере" видео продолжительностью четыре минуты, записанное в больничной палате. Он выглядел усталым и был одет в пиджак без галустака.

В первую очередь он поблагодарил врачей и медсестер Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, который он назвал лучшим, по его мнению, в мире.

"Я прибыл сюда, чувствуя себя не так хорошо. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, - сказал он. - Я должен вернуться [к работе], потому что мы по-прежнему должны делать Америку снова великой".

"Мы должны закончить эту работу. Я вернусь... Думаю, я скоро вернусь, - добавил Трамп. - И я жду с нетерпением, когда когда можно будет завершить [избирательную] кампанию так, как мы ее начали и вели".

По словам Трампа, то, что с ним случилось, происходит с миллионами во всем мире. "Посмотрим, что будет в последующие пару дней", - добавил он. Эти дни, по словам президента, будут решающими в его борьбе с коронавирусом.

"Ближайшие несколько дней, я думаю, будут настоящим испытанием, и мы увидим, что произойдет в следующие пару дней", - сказал Трамп, сидя за круглым столом перед американским флагом.