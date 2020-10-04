Ради кого хоккеист Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен Мария Гончар

Сейчас сердце хоккеиста занято новой красавицей - путешественницей и бизнесвумен Марией Гончар (кстати, вполне себе хоккейная фамилия). Вскоре после новостей о разводе, в марте этого года, она опубликовала в Instagram первое фото с Иваном.

Как пишет Sport24, именно Мария настояла на том, чтобы о расставании Пелагеи и Телегина узнала общественность - она устала от тайных отношений.

Впрочем, Иван и Пелагея остались друзьями, например, они вместе отмечали день рождения дочери.

Марии 32 года, у неё своё туристическое агентство. Она и сама любит путешествовать - в её Instagram можно в изобилии найти фотографии из множества стран и городов.

В СМИ звучала информация, что именно это и помогло Гончар познакомиться с Телегиным - она помогала ему и Пелагее подобрать идеальное место для отдыха.

Впрочем, сейчас ей не до отдыха и развлечений: во-первых, границы многих стран закрыты в связи с пандемией коронавируса, во-вторых, вскоре после длительного восстановления Телегин опять получил травму и в этом году уже перенёс несколько операций. Ему явно необходима поддержка любимой, так как точное время его возвращения на лёд ещё неизвестно.

Напомним, Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. Спустя год в январе у пары родилась дочь, которую назвали Таисией.