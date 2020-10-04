Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии вырос до 26,3

За последние сутки этот показатель вырос на три единицы.

В Литве 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 достиг 50,7 и вырос за сутки на 0,9, в Эстонии - 53, увеличившись за сутки на 0,7.

Напомним, в субботу в Латвии выявлено 67 новых случая Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 2544 теста на Covid-19, в целом с начала пандемии - 334 829 тестов. Заболевание подтверждено у 2086 человек, 1307 человек выздоровели, 38 умерли.

За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В больницах находятся 26 пациентов с коронавирусом, у 23 заболевание средней тяжести, три человека (в возрастных группах от 45 до 70 лет) находятся в тяжелом состоянии.