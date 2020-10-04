Covid-19: В Эстонии - 30 новых случаев за сутки, в Литве - 104

Литва

В субботу в Литве было зарегистрировано 104 новых случая Covid-19.

40 случаев зарегистрированы в Шяуляйском уезде, 29 - в Вильнюсском, 23 - в Каунасском, шесть - в Клайпедском уездах. Еще три случая зафиксированы в Утене, два - в Мариямполе и один - в Паневежском районе.

Всего с начала пандемии в Литве подтверждено 5185 случаев Covid-19, 2577 человек еще болеют, 2495 - выздоровели.

Коронавирус унес жизни 94 человек, еще 19 скончались по другим причинам.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1238 первичных тестов на Covid-19, позитивный результат из обработанных проб дали 30 тестов. Новых летальных исходов за ночь не добавилось, всего в Эстонии скончались 67 человек с коронавирусом.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов получено в Ида-Вирумаа, где коронавирус был диагностирован у 13 человек. В Харьюмаа добавилось 11 новых случаев и в Тартумаа - два. В Йыгевамаа, Вырумаа и Рапламаа добавилось по одному новому случаю заражения коронавирусом

По состоянию на утро 4 октября в госпитализации нуждался 41 человек с коронавирусом, искусственная вентиляция легких требуется трем пациентам.