Подробности 67 новых случаев Covid-19: большинство - в Риге и Даугавпилсе

Из обнаруженных в минувшие сутки в Латвии 67 новых случаев Covid-19 больше всего зарегистрировано в Даугавпилсе и Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В Риге зарегистрировано 17 новых случаев заболевания Covid-19, всего 269. В Даугавпилсе зарегистрировано 12 новых заболевших, и всего в городе сейчас больны 125 человек.
Семь заболевших зарегистрировано в Айзпутском крае, где сейчас общее количество зараженных составляет 24.
В Валмиере количество инфицированных составило 14, и это означает, что за последние сутки количество зараженных выросло по крайней мере на девять. В Ропажи инфицировано шесть человек.
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