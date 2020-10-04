Подробности 67 новых случаев Covid-19: большинство - в Риге и Даугавпилсе

В Риге зарегистрировано 17 новых случаев заболевания Covid-19, всего 269. В Даугавпилсе зарегистрировано 12 новых заболевших, и всего в городе сейчас больны 125 человек.

Семь заболевших зарегистрировано в Айзпутском крае, где сейчас общее количество зараженных составляет 24.

По шесть новых случаев зарегистрировано в Кулдигском и Талсинском краях. В Кулдиге в настоящий момент 91 больной Covid-19, в Талси - 16.

В Валмиере количество инфицированных составило 14, и это означает, что за последние сутки количество зараженных выросло по крайней мере на девять. В Ропажи инфицировано шесть человек.