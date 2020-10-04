В Кулдиге из-за вспышки Covid-19 школа переходит на удаленное обучение

Установлен карантин также для двух групп детского сада "Битите", так как заболела одна из педагогов.

В минувшие сутки в Кулдиге зарегистрировано шесть новых случаев заражения Covid-19, общее количество зараженных составило 91.

На самоизоляции находятся один класс Кулдигской центральной средней школы, все ученики 2-й Кулдигской средней школы и четыре класса Кулдигской средней школы им. В. Плудониса.

В карантине находятся по две группы в детских садах "Цирулитис" и "Абелите".