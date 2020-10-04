В Кулдиге из-за вспышки Covid-19 школа переходит на удаленное обучение

В Кулдиге из-за вспышки Covid-19 с понедельника, 5 октября, удаленно будут учиться все классы основной школы Видускурземес, сообщила агентству LETA представитель Кулдигского самоуправления Кристине Дульбинска.
Установлен карантин также для двух групп детского сада "Битите", так как заболела одна из педагогов.
В минувшие сутки в Кулдиге зарегистрировано шесть новых случаев заражения Covid-19, общее количество зараженных составило 91.
На самоизоляции находятся один класс Кулдигской центральной средней школы, все ученики 2-й Кулдигской средней школы и четыре класса Кулдигской средней школы им. В. Плудониса.
В карантине находятся по две группы в детских садах "Цирулитис" и "Абелите".
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