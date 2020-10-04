Баскетболист Янис Тимма заразился Covid-19

Уже сообщалось, что в пятницу, 2 октября, Тимма и Дайрис Бертанс приняли участие в матче Евролиги команды "Химки", уступив со счётом 76:78 (17:24, 22:17, 23:18, 14:19) греческому клубу "Панатинаикос" в Афинах.

Тимма набрал девять очков за 20 минут и девять секунд.

Положительный тест на Covid-19 был обнаружен у Тиммы после тестов, проведенных 3 октября для основного состава команды "Химки" в матче Единой лиги против таллиннских "Калев/Крамо".

В этих тестах три игрока команды дали положительный результат теста на Covid-19. Евгений Воронов и Джордан Мики также имеют положительные результаты на Covid-19.

Полученный материал был отправлен на дополнительное исследование в подразделение Роспотребнадзора.

Сообщается, что у Мики нет клинических симптомов, в то время как Воронов и Тимма имеют незначительные жалобы на недомогание.

Игроки изолированы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.