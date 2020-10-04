Covid-19: Валмиерский техникум по крайней мере на две недели перейдет на удаленное обучение

Она рассказала, что ранее в техникуме Covid-19 заразился один ученик. Были протестированы все учителя и сотрудники администрации. 3 октября техникум получил информацию, что десять тестов оказались положительными.

В целом с этим очагом связаны 14 человек, у восьми болезнь протекает бессимптомно.

Учащиеся, которые находятся в месте практики, должны пройти тесты на Covid-19 и в случае отрицательного результата по согласованию с техникумом и работодателем могут ее продолжать.

Жить в служебной гостинице учащиеся могут в том случае, если предъявят отрицательный тест на Covid-19, сделанный не ранее 2 октября.