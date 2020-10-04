Вс, 4.10.2020
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Covid-19: Валмиерский техникум по крайней мере на две недели перейдет на удаленное обучение

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Валмиерский техникум из-за вспышки Covid-19 с понедельника, 5 октября, в полном объеме перейдет на удаленное обучение, рассказала агентству LETA представитель самоуправления Кристине Мелеце. 

Она рассказала, что ранее в техникуме Covid-19 заразился один ученик. Были протестированы все учителя и сотрудники администрации. 3 октября техникум получил информацию, что десять тестов оказались положительными. 

В целом с этим очагом связаны 14 человек, у восьми болезнь протекает бессимптомно.

Учащиеся, которые находятся в месте практики, должны пройти тесты на Covid-19 и в случае отрицательного результата по согласованию с техникумом и работодателем могут ее продолжать. 

Жить в служебной гостинице учащиеся могут в том случае, если предъявят отрицательный тест на Covid-19, сделанный не ранее 2 октября.

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