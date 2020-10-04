Вс, 4.10.2020
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Маркус Рива, латвийский музыкант
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  • Пациент с Covid-19 ехал на автобусе между Ригой и Талси. Пассажиров просят следить за здоровьем

Пациент с Covid-19 ехал на автобусе между Ригой и Талси. Пассажиров просят следить за здоровьем

ФОТО: pixabay.com

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) призывает пассажиров, которые 1 октября ехали на автобусе Арлава-Талси и Талси-Рига, следить за своим здоровьем, так как на автобусе ехал зараженный Covid-19 пассажир.

Этот человек ехал от Арлавы до Талси рейсом 7947 ООО Talsu autotransports Рига-Талси, который выехал из Риги в 9.20, в Арлаве был в 12.07, в Талси - в 12.25. Также он ехал рейсом 7951 ООО Talsu autotransports Талси-Рига, который выехал из Талси в 12.50 и прибыл в Ригу в 15 часов.

SPKC просит пассажиров указанных рейсов в случае появления симптомов Covid-19 связаться с семейным врачом и сделать тест.

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