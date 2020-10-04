Пациент с Covid-19 ехал на автобусе между Ригой и Талси. Пассажиров просят следить за здоровьем

Этот человек ехал от Арлавы до Талси рейсом 7947 ООО Talsu autotransports Рига-Талси, который выехал из Риги в 9.20, в Арлаве был в 12.07, в Талси - в 12.25. Также он ехал рейсом 7951 ООО Talsu autotransports Талси-Рига, который выехал из Талси в 12.50 и прибыл в Ригу в 15 часов.