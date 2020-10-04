Азербайджан заявил о взятии города Джебраил. Армения это отрицает

В своем Twitter он написал: "Сегодня армия Азербайджана освободила от оккупации город Джебраил и несколько окрестных сел. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!".

Today Azerbaijan’s Army has liberated from occupation the city of Jabrayil and several surrounding villages. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 4, 2020

Как сообщает РИА "Новости", пресс-секретарь армянского военного ведомства назвала очередной фальсификацией заявление Азербайджана о взятии города Джебраила.

Ранее сообщалось о заявлении Ильхама Алиева о взятии под контроль село Мадагиз, которое находится вблизи линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Напомним, утром 27 сентября на фактической границе Нагорного Карабаха начались тяжелые бои. Обе стороны в начале военных действий обвинили друг друга.

Согласно подтвержденной информации, с начала военных действий в конфликте погибли минимум 200 человек, в том числе и 30 гражданских лиц.

Существуют опасения, что конфликт может превратиться в полноценную войну, в которую будут вовлечены и другие страны - Турция и Россия.