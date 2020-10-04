Вс, 4.10.2020
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Азербайджан заявил о взятии города Джебраил. Армения это отрицает

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под свой контроль города Джебраил (Мехакаван) и нескольких сел в Нагорном Карабахе, сообщает "Медуза".

В своем Twitter он написал: "Сегодня армия Азербайджана освободила от оккупации город Джебраил и несколько окрестных сел. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!".

Как сообщает РИА "Новости", пресс-секретарь армянского военного ведомства назвала очередной фальсификацией заявление Азербайджана о взятии города Джебраила.

Ранее сообщалось о заявлении Ильхама Алиева о взятии под контроль село Мадагиз, которое находится вблизи линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Напомним, утром 27 сентября на фактической границе Нагорного Карабаха начались тяжелые бои. Обе стороны в начале военных действий обвинили друг друга.

Согласно подтвержденной информации, с начала военных действий в конфликте погибли минимум 200 человек, в том числе и 30 гражданских лиц.

Существуют опасения, что конфликт может превратиться в полноценную войну, в которую будут вовлечены и другие страны - Турция и Россия.

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