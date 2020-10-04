В этом году увеличилось число краж, но ограблений стало меньше

За восемь месяцев зарегистрировано 4564 кражи, что на 89 больше, чем годом ранее. 3265 краж совершены с проникновением в транспортное средство или в помещение.

Также зарегистрировано 296 ограблений, что на 30 больше, чем за восемь месяцев прошлого года. Семь ограблений произошли с применением огнестрельного оружия либо были связаны с причинением тяжких телесных повреждений.

Ограбления по-прежнему совершаются на улицах под угрозой насилия. Они совершаются также в домах, на торговых объектах, недалеко от ночных клубов и игорных залов.